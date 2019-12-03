شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، دولة الإمارات العربية الشقيقة، شعبا وحكوما بمناسبة العيد الوطني الـ48 لذكرى تأسيس اتحادها، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مصر والإمارات والتي لا يناسها أحد.

وقال أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، إن التاريخ ملئ بالمواقف الراسخة بين البلدين ووقوفها بجانب مصر في أصعب الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، بالإضافة إلي انحيازها ووقوفها بوضوح لجميع القضايا العربية ومساندتها لمصر في عودة لم شمل الوطن العربي من جديد.

وأشار مهنى، إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا على كافة الأصعدة فى ظل القيادة الحكيمة المتمثلة في الدولتين.