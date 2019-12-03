شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يهنئ الإمارات بعيدها الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، إن التاريخ ملئ بالمواقف الراسخة بين البلدين ووقوفها بجانب مصر في أصعب الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، بالإضافة إلي انحيازها ووقوفها بوضوح لجميع القضايا العربية ومساندتها لمصر في عودة لم شمل الوطن العربي من جديد.
وأشار مهنى، إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا على كافة الأصعدة فى ظل القيادة الحكيمة المتمثلة في الدولتين.
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