شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فؤاد: توقيع السراج مذكرتى تفاهم مع تركيا كارثة ضد إرادة الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني وفي مجال المناطق البحرية، مؤكدا أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا الذي ارتضاه الليبيون تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفرداً يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، أن ما فعله "السراج" كارثة وهى ضد إرادة الشعب الليبى الشقيق، معربا عن أسفه الشديد من هذه الخطوة الخطيرة التى اتخذها فايز السراج منفردا وهو على يقين وإدراك كاملين أن سلطان الدم والإرهاب التركى رجب طيب أروغان أصبحت يداه ملوثة بدماء الأبرياء من الليبيين وهو من يقوم بتمويل وتسليح وتشجيع الارهابيين التابعين له بارتكاب جرائمهم الدموية ضد الشعب الليبى.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن ما فعله السراج غير قانونى وباطل وغير شرعى وهو والعدم سواء، خاصة أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء محدود الصلاحية في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أى دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات" مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لوقف هذه المهزلة والإسراع فى مواجهة الارهاب التركى داخل الاراضى الليبية.