النائب أحمد فؤاد: توقيع السراج مذكرتى تفاهم مع تركيا كارثة ضد إرادة الليبيين

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وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم، أن ما فعله "السراج" كارثة وهى ضد إرادة الشعب الليبى الشقيق، معربا عن أسفه الشديد من هذه الخطوة الخطيرة التى اتخذها فايز السراج منفردا وهو على يقين وإدراك كاملين أن سلطان الدم والإرهاب التركى رجب طيب أروغان أصبحت يداه ملوثة بدماء الأبرياء من الليبيين وهو من يقوم بتمويل وتسليح وتشجيع الارهابيين التابعين له بارتكاب جرائمهم الدموية ضد الشعب الليبى.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، أن ما فعله السراج غير قانونى وباطل وغير شرعى وهو والعدم سواء، خاصة أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء محدود الصلاحية في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أى دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات" مطالبا من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن سرعة التدخل لوقف هذه المهزلة والإسراع فى مواجهة الارهاب التركى داخل الاراضى الليبية.
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