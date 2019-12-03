شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: نهاية غطرسة أردوغان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة ونائب السويس، إن أردوغان يتخبط كثيرا فى سياساته الداخلية منذ فترة، ويواجه الفشل تلو الفشل، ولذلك يهيم على وجهه يمينا ويسارا من أجل تحسين صورته فى الداخل التركى، فمرة يطلق عملية دموية ضد الأكراد في شمال سوريا ويقتل الأطفال والنساء والرجال العزل، وحين يفشل ويتلقي الهجوم عالميا، يتجه نحو ليبيا ويبرم اتفاقا وهميا وغير شرعي بخصوص البحر المتوسط، وهو كمن يطلق أعيرة نارية فى أحد أفراح البلدية، يريد فقط لفت الأنظار إليه، والاهتمام به.، ولكنه فى الحقيقة يجر أذيال الخيبة والفشل.

وأضاف النائب أن غطرسة أردوغان المتزايدة وكابوس الخلافة الذي يقض مضجعه ستكون له نهاية قريبا فى ظل اكتسابه عداءات الدول يوما بعد يوم، وها هو يتكشف منذ أيام نيته المبيتة والقذرة للإضرار بالسعودية.

وأشار النائب إلى أن مصر تعى جيدا خطورة أردوغان، وهى على استعداد دائم له، هي فقط تجعله يزهو بنفسه ويظن أنه يفعل ما يريد، لكن إن فكر فى تجاوز الخطوط فنحن قادرين بجيشنا العظيم أن نوقفه عند حده.