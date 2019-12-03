شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: نهاية غطرسة أردوغان قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف النائب أن غطرسة أردوغان المتزايدة وكابوس الخلافة الذي يقض مضجعه ستكون له نهاية قريبا فى ظل اكتسابه عداءات الدول يوما بعد يوم، وها هو يتكشف منذ أيام نيته المبيتة والقذرة للإضرار بالسعودية.
وأشار النائب إلى أن مصر تعى جيدا خطورة أردوغان، وهى على استعداد دائم له، هي فقط تجعله يزهو بنفسه ويظن أنه يفعل ما يريد، لكن إن فكر فى تجاوز الخطوط فنحن قادرين بجيشنا العظيم أن نوقفه عند حده.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب طارق متولى: نهاية غطرسة أردوغان قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.