مجلس الوزراء السعودي يرحب باستضافة القمة الخليجية الـ40

محمد اسماعيل - القاهرة - رحب مجلس الوزراء السعودي باستضافة القمة الخليجية، الثلاثاء المُقبل، مؤكدًا أن قمة الرياض ستبحث المجالات كافة بين الدول الأعضاء، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

ويعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع الدورة الـ40 للمجلس في مدينة الرياض، الثلاثاء المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المُقرر أن يعقد المجلس الوزاري اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية، الاثنين المقبل، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، حسبما قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني.

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وأوضح الزياني أن القادة سيبحثون عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.

وعبر أمين مجلس التعاون الخليجيعن ثقته بأن القمة الـ40 لقادة دول المجلس ستُكلّل بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس.

وكان تم الإعلان عن استضافة الرياض للقمة الخليجية، في نوفمبر الماضي، دون الكشف عن موعدها في ذلك الحين.