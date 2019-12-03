إيرادات هيئة التأمينات ترتفع لـ 239.2 مليار جنيه العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ارتفعت إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسبة 10.6% خلال العام المالي الماضي، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة خلال العام المالي الماضي.

وبلغت إيرادات الهيئة عن العام المالي الماضي 239.2 مليار جنيه مقابل 216.2 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق بنسبة زيادة قدرها 10.6%.

Advertisements

وأضاف البيان أن قيمة التأمينات المنصرفة بلغت عن العام المالي 2018 / 2019 178.4 مليار جنيه مقابل 153.9 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق بنسبة زيادة قدرها 15.9%.

وقال سامى عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، في البيان إن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بلغت ما قيمته 102.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 93.4 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفة 92.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق مقابل 77.7 مليار جنيه عن العام الأسبق.

وبحسب محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، فإن جملة الإيرادات للصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بلغت ما قيمته 137.1 مليار جنيه مقابل مبلغ 122.8 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق.

كما بلغت قيمة التأمينات المنصرفة 85.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2018 / 2019 مقابل 76.2 مليار جنيه عن العام الأسبق، وفقًا للبيان.