بالصور.. "تعليم بورسعيد" تحتفل باليوم العالمي للمعاق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، احتفالية على مسرح مدرسة بورسعيد الدولية، احتفالًا باليوم العالمي للمعاق.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات، منها أداء طلاب مدارس التربية الخاصة لعدد من الأغاني الوطنية والغنائية الفردية والجماعية، ولاقت قبول واستحسان الحضور وأولياء أمور الطلاب المشاركين.
وأشار دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، خلال حضوره الاحتفالية، إلى أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للمعاق هو دمج وتمكين ذوي الهمم فى المجتمع، وزيادة فهم قضاياهم وتقديم الدعم لهم، مؤكدًا أهمية الوعي بتمكين الأشخاص أصحاب الإرادة فى المشاركات السياسية والاقتصادية والثقافية.
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