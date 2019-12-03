للمرة الثانية.. مجهولون يسكبون الزيت على كورنيش الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ألقى مجهولون موادًا بترولية "زيوت وشحوم" على سور كورنيش الإسكندرية، بمنطقة محطة الرمل وحتى الأزاريطة، وذلك للمرة الثانية خلال الـ 3 شهور الماضية.

وردت شكوى من مواطنين إلى شركة نهضة مصر- المسئولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، بسكب زيوت ومواد ملوثة على سور الكورنيش تمنعهم من الجلوس أمام البحر.

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من جانبه، قال أحمد شحاتة، مساعد رئيس قطاع النظافة الحضارية بشركة نهضة مصر، إنه جرى البدء في تنظيف سور الكورنيش، وإعادته لرونقه المعهود كمعلم سياحي.

وأضاف شحاته، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التنظيف شملت وضع رمال لامتصاص الشحوم والزيوت، يليها وضع مادة رغوية "صابون" وغسيل السور بالكامل بواسطة سيارات المياه.

يذكر أن سور كورنيش جرى إنشائه قبل نحو 109 أعوام، وتحديدًا في الفترة من 1909 وحتى 1912 بواسطة شركة "الماجا" الإيطالية، ومسجل ضمن قائمة الحفاظ على التراث.