الأردن / مقتل 13 باكستانيًّا في حريقٍ بمزرعة في غور الأردن

وكالات - قال الدفاع المدني الأردني إن 13 باكستانيا، بينهم 8 أطفال، لقوا حتفهم في حريق في بيت من الصفيح في مزرعة في غور الأردن.

وقال إياد العمرو، المتحدث بإسم الدفاع المدني إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا في الحريق الذي نشب بعد منتصف الليل وتظهر المؤشرات الأولى أنه نجم عن تماس كهربائي.

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ويعيش آلاف العمال الأجانب في أوضاع بائسة بمزارع خاصة للخضروات والفاكهة في غور الأردن.