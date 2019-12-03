ترامب: لو لم أكن رئيسًا لاشتعلت الحروب في آسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، جيدة"، مؤكدًا أن "وجوده برئاسة الولايات المتحدة منع قيام حرب في آسيا".

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في

لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف: "نحن لا نعرف ما يجري في كوريا الشمالية الآن، ولدينا سلام وعلاقة جيدة مع رئيس كوريا الشمالية، وأنا الوحيد من بين قادة العالم الذي لديه علاقة جيدة معه"، حسبما أفادت وكالة أنباءسبوتنيك.

وقال ترامب: "لو لم أكن رئيسًا لكان هناك حرب الآن في آسيا".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يومًا كاملًا في أكتوبر في ستوكهولم.

وحدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسئولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.