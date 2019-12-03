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ترامب يتهم إيران بقتل الآلاف من مواطنيها

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقتل الآلاف من المواطنين"، داعيا وسائل الإعلام إلى ضرورة التواجد هنالك لـمعرفة حقيقة ما يجري.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي

مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة الناتو: "أعتقد أن ما يجري في إيران شيء فظيع والعالم يرى.. أرقام كبيرة من القتلى في إيران .. الآلاف من المواطنين يقتلون في إيران"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأضاف ترامب أن "الصحافة ووسائل الإعلام يجب عليها أن تكون هنالك لمعرفة حقيقة ماذا يحصل".

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