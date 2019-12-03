رغم التهديدات.. الغليان الشعبي يتسع في العراق

شارك عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، في كبرى مدن العراق، سكانا ومساحة، في الغليان الشعبي، دعما وتضامنا مع المتظاهرين في وسط، وجنوبي البلاد، رغم التهديدات باعتبارهم إرهابيين، وتلفيق تهم بموجب المادة "4 إرهاب" بحقهم.

وانضم أهالي وطلاب وشيوخ عشائر محافظات نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، في اعتصام مفتوح، بعد أن أدوا صلاة الغائب على أرواح الضحايا المتظاهرين الذين قتلوا في محافظتي ذي قار، والنجف، بالرصاص الحي أواخر ومطلع الأسبوع الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأفاد الطالب "تميم 25 سنة" من مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، في العراق، اليوم، أن الأهالي والطلبة في مدينة تكريت نظموا وقفات اعتصام، في شارع الزهور، وسط المدينة، وأمام جامع تكريت الكبير، أشعلوا فيها الشموع، حزنا واستنكارا على القتل الذي طال المتظاهرين في ذي قار، والنجف، وبغداد.

وأضاف تميم، وهو طالب في جامعة تكريت، قائلا ً : أعلنا اعتصاما لمدة أسبوع، في الجامعة الواقع شمالي المدينة، والحداد لمدة 3 أيام، منوها إلى أن هتافات المعتصمين دعمت مطالب التظاهرات في الوسط، والجنوب، واحتجاجا على اساليب القتل الهمجية لإخواننا في الناصرية، والنجف، وبغداد، كما قرآنا سورة الفاتحة من القرآن، على أرواح الضحايا الذين قتلوا.

ونوه تميم، إلى أن الآلاف من الطلاب في جامعة تكريت التي تضم 14 كلية بإقسامها المتعددة شاركوا في الاعتصام، ووقفة الحداد، مختتما بتعبيره: اعتصمنا رغم التهديدات التي طالما لاحقتنا من قبل الأجهزة الأمنية التي توعدت باعتقال كل من يخطط للتظاهر، والمشاركة في المظاهرات، وتلفيق تهمة دعم وانتماء للإرهاب، خرجوا لعدم تحملنا المزيد من القتل بحق

أبناء الشعب المطالب بحقوقه ووطنه".

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وشارك الآلاف في مدينة سامراء، التابعة لصلاح الدين، شمالي بغداد، في وقفات الاحتجاج، والاعتصام، متخذين من منارة مدينتهم التاريخية، نصبا لإيصال رسالتهم في وقف القتل، والدعم للمتظاهرين، والمطالبة بالحقوق، وتزيينها براية كبيرة من العلم العراقي.

و شارك الآلاف من المواطنين، والطلاب، والطالبات، حتى طلبة المدارس الإبتدائية، في نينوى تحديدا بمركزها الموصل التي تعتبر ثاني أكبر مدن العراق سكانا بعد العاصمة بغداد، استنكارا للقتل، وحدادا على أرواح الضحايا المتظاهرين في بغداد، وذي قار، والنجف.

وشهدت ساحات الاعتصام لاسيما ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز ذي قار، وعدد من الأقضية في المحافظة، مواكب تشييع للضحايا وأغلبهم تراوحت أعمارهم ما بين (19-15) وأصغر، والذين قتلوا باستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي من أسلحة الأحادية الرشاشة، والرصاص الخاص بمقاومة الطائرات بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، والمنصورية، وحديقة غازي.

وتحول شارع الحبوبي، إلى مأتم خيم عليه الحزن وهو يودع الضحايا الذين زينت نعوشهم بالعلم العراقي والزهور في طريقهم إلى مثواهم الأخير بعد أن كانوا يطالبون بالحرية، والوطن.