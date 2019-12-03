ترامب ينتقد وصف ماكرون لحلف الناتو بـ"الميت سريريا"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن فرنسا هي أكثر الدول احتياجيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) منتقدا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول "موت الحلف سريريا".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة المنظمة، "لا أحد بحاجة للناتو أكثر من فرنسا،

ونحن الطرف الأقل استفادة من الحلف"​​​، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.وعن تصريح ماكرون بخصوص موت الحلف سريريا، علق ترامب، "ذلك تصريح خطير وغير جدير بالاحترام".

أما فيما يخص مسألة الضرائب المتأزمة بين البلدين، أكد ترامب رفضه للضرائب التي أعلنت فرنسا

فرضها على شركات غوغل، وفيسبوك، وتويتر الأميركية.وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي: "فرنسا تضع ضرائب على شركاتنا​​​.. هذه الشركات كانت ضدي ولا مانع لدي بفرض ضرائب عليها، ولكن لو أن أحدا سيفرض عليها ضرائب يجب أن يكون الولايات المتحدة، ولا أقبل أن تفرضها عليها دولة أجنبية".

وأضاف ترامب: "نحن نفرض ضرائب على المشروبات الكحولية من فرنسا وعلى بعض منتجاتها، وكذلك على "إيرباص"، ونحن سنكمل بهذا الاتجاه".