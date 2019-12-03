تحالف عراقي يعلن منعه تقديم أي مرشح لرئاسة الوزراء من دون موافقة المتظاهرين

أعلن نائب عن تحالف "سائرون" في العراق، أنه لن يتم تقديم أي مرشح لمنصب رئيس الحكومة من دون موافقة المتظاهرين.

قال النائب علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، إن أي رئيس حكومة يأتي عن طريق المحاصصة ولا ترتضيه الجماهير والشعب العراقي سيتم منع تقديمه، حسبما افادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وتابع الربيعي أن "حالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة إليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي أكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها إلى المتظاهرين والشعب العراقي"، مبينا أن "الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح بأهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة".

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ووافق البرلمان العراقي خلال جلسته المنعقدة، الأحد الماضي، على استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك بعدما تقدم بها عبد المهدي الجمعة الماضية، على خلفية احتجاجات واسعة تشهدها العديد من المدن العراقية منذ نحو شهرين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصًا.