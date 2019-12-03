روسيا: نسعى لحل وسط في أزمة قرة باخ مع باكو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا وأذربيجان تسعيان للتوصل إلى حل وسط بشأن أزمة قرة باخ بين أذربيجان وأرمينيا.
وأشار لافروف إلى أن هذه الأزمة هي واحدة من أطول الأزمات في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، حسبماذكر موقع روسيا اليوم.
وأشاد وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، ألمار ممدياروف، اليوم الثلاثاء في باكو، بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بينروسيا وأذربيجان يتحسن وأن التبادل التجاري سيصل إلى 3 مليارات دولار.
كما أشار لافروف إلى أن التعاون العسكري والتقني هو إحدى أهم مجالات التعاون بين البلدين و"نعمل على تطويره بشكل شفاف ووفقا للقانون الدولي".
وكان قد وصل وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، أمس الإثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين.
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