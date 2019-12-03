إيران تعتزم مقاضاة أمريكا والمطالبة بتعويض 130 مليار دولار

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، إدانة الولايات المتحدة الأمريكية، بدفع تعويضات بقيمة 130 مليار دولار في 360 قضية تم البت بها في المحاكم الإيرانية.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، حول سلوك أمريكا في أحداث الشغب الأخيرة، قال: "إنهم (الأمريكيين) أعلنوا أنهم أنشأوا داعش، ولم ننس

أن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان صمت آذان العالم"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف: "اليوم، نحن في مقام المدعي ضد الولايات المتحدة لأنها تشن حربًا ضدنا بالإمكانات الموجودة في الفضاء الافتراضي، إذ ترتكب جرائم ضد الشعب الإيراني، وقد شكلنا ملفات عدة بسبب الأضرار

التي لحقت بشعبنا بسبب الإجراءات الأمريكية.

وتابع قائلًا: "تم إدانة الحكومة الأمريكية بدفع تعويضات بقيمة 130 مليار دولار من خلال إصدار أحكام في 360 ملفًا لصالح المواطنين المتضررين، ونريد من الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانية المساعدة في تنفيذ هذه الأحكام".

تشهد المدن الإيرانية تظاهرات، منذ أيام عدة، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتطور الموقف، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.