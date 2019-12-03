قمة الناتو في لندن تخطط لاتخاذ قرار بشأن تعزيز الجناح الشرقي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن قمة الحلف في لندن تخطط لاتخاذ قرار لتعزيز وجودها العسكري في دول البلطيق وبولندا.

وقال ستولتنبرغ: "أولاً، لدينا خطة دفاع لهذه المنطقة. ثانياً، ليس لدينا خطط فحسب، بل لدينا أيضاً قدرات قتالية أكبر من أي وقت مضى. ولدينا

جنود هناك، كما ولدينا هناك قوات رد سريع. ونحن نخطط في لندن لاتخاذ قرارات أخرى لزيادة استعدادنا القتالي في هذا السياق"، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف قائلا: "لا يتعلق الأمر فقط بزيادة عدد القوات، بل يتعلق أيضاً حول إمكانية

نقلها السريع إلى هذه المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا سترفض دعم خطط "الناتو"، لحماية بولندا ودول البلطيق إذا لم يعترف الحلف بالمنظمات الإرهابية التي تهدد أنقرة.

وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي عقدت في وارسو في يوليو 2016، تقرر نشر في كل من ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا كتيبة دولية تابعة لحلف الناتو، والتي تبنت تشكيلها بريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.