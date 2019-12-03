ترامب: انتقادات ماكرون لحلف الأطلسي "مهينة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب،اليوم الثلاثاء، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة، إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة أعتقد أن ذلك "مهيناً للغاية"، واصفاً تصريحات ماكرون بأنها "بغيضة بدرجة كبيرة جداً بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28".

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وقلب ترامب الطاولة على نظيره الفرنسي، وقال إن فرنسا تعاني من "معدل بطالة شديد الارتفاع" وضعف في الأداء الاقتصادي ومشكلات مع محتجي "السترات الصفراء"، كما انتقد ضريبة رقمية جديدة أقرتها فرنسا وتطال بصورة رئيسية الشركات الأميركية.