زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة تشيلي

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالاً بقوة ست درجات وقع قبالة ساحل تشيلي صباح اليوم الثلاثاء. وقالت الهيئة إن الزلزال وقع في البحر على مسافة 34 كيلومتراً جنوب غربي مدينة أريكا الساحلية عند الساعة 08:46 بتوقيت جرينتش وعلى عمق 32 كيلومتراً. اقرأ أيضاً... زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب تشيلي

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