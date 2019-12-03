الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة أمنية.. مؤكدة أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق.

من جهتها، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خزاني مياه في سهل طوباس شمال الضفة. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن آليات الاحتلال هدمت خزان مياه سعته ألف كوب في منطقة "عينون" تعود ملكيته لمواطن فلسطيني. اقرأ أيضاً... قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرته الثلاثاء الماضي بهدم الخزان خلال 96 ساعة من تاريخ الإخطار علما بأنه يغذي مئات الدونمات الزراعية في سهل طوباس.

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