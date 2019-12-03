كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الآلاف من المواطنين يقتلون في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الآلاف من المواطنين يقتلون في إيران.

ودعا ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة الناتو، وسائل الإعلام إلى ضرورة التواجد في إيران لـ"معرفة حقيقة ما يجري".

وقال ترامب: "أعتقد أن ما يجري في إيران شيء فظيع والعالم يرى.. أرقام كبيرة من القتلى في إيران .. الآلاف من المواطنين يقتلون في إيران وهذا هو السبب في أنهم قطعوا الإنترنت حتى لا يستطيع الناس رؤية ما يجري".

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وأضاف: "الصحافة ووسائل الإعلام يجب عليها أن تكون هنالك لمعرفة حقيقة ماذا يحصل".

وانسحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو 2018، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ "الصبر الاستراتيجي".

واتفقت إيران ودول غربية والولايات المتحدة عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أمريكا بذريعة "ثغرات" يمكن أن تسمح لطهران بالإقدام على صنع قنبلة نووية من دون "انتهاك الاتفاقية".