كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يعلق على محاولات FBI قتل المنافسة من شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن الكرملين لا يعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI"، بإعلانه تهديد التطبيقات الروسية، سيكون قادرًا على إيقاف المنتجات التنافسية لشركات تكنولوجيا المعلومات من روسيا.

وقال "بيسكوف": "هذه منتجات روسية، تم ذكر بعض البرامج، دعنا نقول، في إطار المنافسة الحرة، التي تتفوق على غيرها من المنتجات المماثلة وتحتل بسرعة كبيرة المناصب في قطاعات السوق ذات الصلة، بما في ذلك في سوق تطبيقات الطرف الثالث".

وقال متحدث الكرملين للصحفيين، معلقًا على التقارير التي تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتبر التطبيقات التي تنتجها روسيا تهديدًا محتملًا: "هل من الممكن إيقاف هذه المنافسة من خلال قرارات مكتب التحقيقات الفيدرالي؟ لا أعتقد ذلك. المنتجات التنافسية ستظل مطلوبة".

وقال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيل تايسون في وقت سابق اليوم: "يعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أي تطبيق للهاتف المحمول تم تطويره بواسطة روسيا، بما في ذلك برنامج FaceApp الشهير، باعتباره تهديدًا لمكافحة التجسس".

وقال، ردًا على استفسار من السناتور تشارلز شومر يوم الاثنين: "يعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أي تطبيق محمول أو منتج مشابه تم تطويره في روسيا، مثل FaceApp، يمثل تهديدًا محتملًا لمكافحة التجسس ، استنادًا إلى البيانات التي يجمعها المنتج ، وسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام، والآليات القانونية المتاحة لحكومة روسيا التي تسمح بالوصول إلى البيانات داخل حدود روسيا".

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طلب "شومر" في يوليو من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) دراسة ما إذا كانت البيانات الشخصية التي تم تحميلها من قبل الملايين من الأمريكيين على FaceApp "قد تجد طريقها إلى أيدي الحكومة الروسية أو الكيانات التي لها علاقات بالحكومة الروسية".

ووصف الاستجابة بأنها تحذير للمشاركة مع العائلة والأصدقاء.

دحض مُنشئ FaceApp ياروسلاف جونشاروف، المزاعم مرارًا وتكرارًا، قائلاً، إن الشركة لا تنقل أبدًا صور المستخدمين إلى جهات خارجية.

يتيح تطبيق FaceApp، الذي طورته شركة Wireless Lab الروسية، استخدام العديد من تقنيات تحرير الصور العصبية لإجراء تحويلات متعددة الاستخدامات بسرعة.

على وجه الخصوص، لتغيير تصفيفة الشعر أو الجنس أو العمر أو ماكياج أو الوشم.