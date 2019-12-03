كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقرف جدا".. "ترامب" يعلق على تصريحات "ماكرون" بشأن حلف الناتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى لندن لحضور قمة الناتو التي تستمر يومين، والتي تحتفل بالذكرى السبعين للتحالف. في السابق، انتقد مرارًا ما أسماه "عدم تقاسم الأعباء" على قدم المساواة من قِبل الأعضاء الأوروبيين في الناتو.

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدة ملاحظات انتقادية تجاه فرنسا لدى وصوله لحضور قمة الناتو في المملكة المتحدة، قائلًا، إن كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "موت دماغ" الناتو "مقرفة جدًا".

ويعتقد "ترامب"، أيضًا، أن لا أحد يحتاج إلى الناتو أكثر من فرنسا، مضيفًا أن الولايات المتحدة هي التي "تستفيد أقل" من ذلك، مشيرًا إلى وأنه يرى فرنسا تنفصل عن التحالف.

وقال "ترامب": "لدي علاقة جيدة مع ماكرون لكنه يقول في بعض الأحيان أشياء يجب ألا يقولها".

في الشهر الماضي، قال "ماكرون" في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إن الناتو "ميت دماغيًا" وتساءل عن قدرة التحالف على ضمان دفاعه الجماعي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي". وانتقد ماكرون قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا، معتبرا أن "ما نعيشه حاليا هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي".

في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي"، منتقدا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا.

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وتابع الرئيس الفرنسي "ما نعيشه حاليا هو الموت الدماغي لحلف شمال الأطلسي".

وذكر "ماكرون"، معلقًا على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا: "ليس هناك أي تنسيق لقرار الولايات المتحدة الإستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف ، تركيا، في منطقة مصالحنا فيها على المحك، من دون تنسيق".

وأضاف: "ما حصل يطرح مشكلة كبيرة للحلف الأطلسي".

وتابع "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الإستراتيجية للحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.

علق دونالد ترامب، أيضًا، على القرار الذي اتخذته فرنسا مؤخرًا والذي يتعلق بفرض الضرائب على عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، قائلًا: "لن أسمح لهم بالاستفادة من الشركات الأمريكية، إذا كانت ستخضع للضريبة، فستكون ذلك من قبل الولايات المتحدة".

وكانت قد نقلت وكالة "ايه بي سي نيوز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله ،إنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة الناتو في لندن يومي 3 و4 ديسمبر.