كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: هل سينجح الناتو في قمته الـ 70؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون هناك الكثير من التصفيق عندما يجتمع قادة الناتو في لندن للاحتفال بسبعة عقود من أنجح تحالف عسكري في التاريخ.

ولكن مع وجود رئيس فرنسي يصفه بأنه "ميت دماغيًا"، وزعيم تركي يهاجم حلفاء الولايات المتحدة ويشتري أسلحة روسية، ورئيس أمريكي يشكك في الفرضية الكاملة لقوته العظمى التي تدافع عن الغرب - نادرًا ما يكون المستقبل السياسي للناتو إذا بدا من أي وقت مضى مشكوك فيه.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى في حلف الناتو، السؤال هو، بينما نحتفل بمرور 70 عامًا، هل نلوح بالاحتفال أم أن الناس يعتقدون أننا نغرق؟"

وستستضيف الملكة إليزابيث القادة في قصر باكنجهام، ولكن حتى المضيفين البريطانيين، على مدى أجيال يشعرون بعدم الرضا عن مشروعهم الخاص بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ويشتت انتباههم عن طريق انتخابات رهيبة الأسبوع المقبل.

ويقول رئيس حلف الناتو "ينس ستولتنبرج" إنه على الرغم من المشاحنات التي تصدرت عناوين الصحف، فإن الحلفاء في صحة جيدة، حيث عزز قدرته على الاضطلاع بمهمته الأساسية المتمثلة في الدفاع عن أوروبا بعد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014.

وقال ستولتنبرج لرويترز، نواجه مفارقة. مضيفًا، نعم لدينا بعض الاختلافات، ولكن الواقع هو أننا نعمل معا أكثر من سنوات عديدة.

وستتعهد أوروبا وتركيا وكندا بمبلغ 400 مليار دولار كإنفاق دفاعي بحلول عام 2024، بهدف استرضاء الرئيس دونالد ترامب الذي قال منذ فترة طويلة إن حلفاء الولايات المتحدة بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع الجماعي.

وسيتفق القادة أيضًا على ميزانية جديدة 2021-2024 تقلل من مساهمة الولايات المتحدة في تمويل التحالف نفسه، وسوف يوافقون على استراتيجية جديدة لمراقبة النشاط العسكري المتنامي للصين لأول مرة، وتحديد مساحة المجال كمجال للحرب، إلى جانب الشبكات الجوية والبرية والبحرية وشبكات الكمبيوتر.

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ومع ذلك، سيتعين على الحلفاء الذين لديهم ذكريات مؤلمة من المواجهة مع ترامب في آخر قمة لحلف الناتو في يوليو 2018، أن يتنافسوا أيضًا مع رئيسين آخرين حضروا الحلف وجعلوا حلف الناتو إحباطًا، وهما الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي طيب أردوغان.

الدماغ الميت في الذكرى الـ 70؟

أرسل ماكرون الرعشات من خلال الحلف الشهر الماضي عندما شكك علنا في عقيدة الناتو المركزية بأن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع.

وإن إحباطه من انسحاب القوات الأمريكية في سوريا في أكتوبر، والذي مهد الطريق لهجوم تركيا الأحادي على شمال سوريا، دفع ماكرون إلى وصف التحالف بأنه "يعاني من موت عقلي، حيث انتقد عدم وجود استراتيجية.

ويتمسك أردوغان بسياسة هزيمة المقاتلين الأكراد في سوريا التي قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة، حتى تمنع الموافقة على خطط الناتو العسكرية للدفاع عن دول البلطيق وبولندا احتجاجًا على ذلك. كما تحدى حلفائه لشراء صواريخ روسية مضادة للطائرات على الرغم من تهديد العقوبات الأمريكية.

وقال دبلوماسي كبير إن الأوروبيين الشرقيين يفكرون في مواجهة أردوغان في اجتماع لندن، ولكنهم يحتاجون أيضًا إلى دعمه للتعامل مع روسيا، التي طورت صواريخ جديدة قادرة على ضرب أوروبا.

ومن شأن الاقتراح الفرنسي الألماني إنشاء مجموعة من الشخصيات البارزة للنظر في الدور السياسي المستقبلي للتحالف، وتقديم تقرير من القمة القادمة المقررة في أواخر عام 2021.

وسيصدر القادة بيانًا يدين ضم موسكو إلى شبه جزيرة القرم وتراكمها العسكري، مع الالتزام بتعهد الحلف بالدفاع الجماعي.