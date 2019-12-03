أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

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أخبار عاجلة الآن || توقف مئات الإعلانات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي

رفض "فيسبوك"، إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب، تظهر فيه معلومات خاطئة وزائفة بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة عدد من العسكريين اللبنانيين في مواجهات

أصيب عدد من العسكر اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، حين رشقهم معتصمون بالحجارة أثناء قيام الجيش بفتح طريق الناعمة بعد أن أغلقه متظاهرون. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة على التهديد الأمريكي

صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، بأن تهديدات التعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة ليست ما يتوقعه المرء من أحد الحلفاء. مضيفًا، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بقوة على تهديد التعريفة الأمريكية الأخير.

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