كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة هندية تكشف عن سبب محتمل للتغيير في أنماط هطول الأمطار حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة جديدة قادها علماء هنود، أن الاحترار السريع للمحيط الهندي والمحيط الهادئ قد يكون مسؤولاً عن تغيير أنماط هطول الأمطار في أجزاء كثيرة من العالم، حيث ازداد هطول الأمطار مؤخرًا في بعض أجزاء إفريقيا وآسيا وأستراليا ، في حين أن الساحل الغربي والشرقي للولايات المتحدة وشمال الهند وشرق إفريقيا، وشهدت أجزاء من الصين نقص الأمطار.

وأفادت الدراسة، أن تجمعات الاحترار في المحيط الهندي والمحيط الهادئ تتوسع وهذا بدوره يغير ظاهرة الطقس الرئيسية المعروفة باسم تذبذب مادن جوليان (MJO).

تؤثر التغييرات في سلوك تذبذب مادن جوليان على أنماط هطول الأمطار على مستوى العالم، بينما ترتفع درجة حرارة المحيط الهندي والمحيط الهادئ نتيجة للانبعاثات الصناعية.

أدت هذه التغييرات في سلوك تذبذب مادن جوليان إلى زيادة هطول الأمطار على شمال أستراليا وغرب المحيط الهادئ وحوض الأمازون وجنوب غرب إفريقيا وجنوب شرق آسيا (إندونيسيا والفلبين وبابوا غينيا الجديدة).

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ووفقًا لنتائج البحوث التي نشرت في المجلة العلمية الدولية "الطبيعة"، من ناحية أخرى، تسبب هذه التغييرات بالذات انخفاضًا في هطول الأمطار فوق وسط المحيط الهادئ، إلى جانب الساحل الغربي والشرقي للولايات المتحدة وشمال الهند وشرق إفريقيا وحوض اليانغتسى في الصين.

على وجه التحديد، على شمال الهند، يُرى التأثير في شكل انخفاض في هطول الأمطار خلال فصل الشتاء - فصل الربيع (من نوفمبر إلى أبريل).

وقال روكسي ماثيو كول، من المعهد الهندي للأرصاد الجوية المدارية (IITM) ومقره بونا والذي قاد الدراسة، لمجلة India Science Wire: "تشير عمليات محاكاة النماذج المناخية إلى أن الاحترار المستمر للمحيط الهندي والمحيط الهادئ مرجح للغاية ، مما قد يزيد من تكثيف هذه التغييرات في أنماط هطول الأمطار العالمية في المستقبل".

وأضاف "كول": "نحن بحاجة إلى تعزيز صفوف مراقبة المحيطات الخاصة بنا لمراقبة هذه التغييرات بدقة، وتحديث نماذج المناخ لدينا بشكل ماهر للتنبؤ بالتحديات التي يطرحها عالم الاحترار".

وفي الوقت نفسه، قال فيمال ميشرا، عالم المناخ في المعهد الهندي للتكنولوجيا، في غانديناجار في ولاية غوجارات الغربية، الذي لم يكن مرتبطًا بالدراسة، إن توسيع المسبح الدافئ بسبب الاحترار البشري المنشأ له آثار على المناخ والطقس في العديد من مناطق العالم، بما في ذلك الهند.