كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاري لام": التشريع الأمريكي يضر بثقة التجارة في "هونج كونج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت رئيسة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، بأن التشريع الأمريكي الذي يدعم المتظاهرين قد يضر بثقة رجال الأعمال في المركز المالي، حيث أعلنت عن جولة رابعة من تدابير الإغاثة لتعزيز اقتصاد المدينة المضطرب.

وقالت لام للصحفيين إن قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ الذي تم توقيعه في القانون الأمريكي الأسبوع الماضي "غير ضروري على الإطلاق"، حيث تتصارع المستعمرة البريطانية السابقة مع أول ركود لها منذ عقد.

ويتطلب هذا القانون من وزارة الخارجية الأمريكية التصديق سنويًا على الأقل على أن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الاستقلال الذاتي لتبرير شروط التجارة الأمريكية المواتية، وتهدد بفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان.

ولم تحدد لام الإجراءات الإضافية التي ستتخذ لتعزيز النشاط الاقتصادي، قائلةً إن التفاصيل ستعلن على المدى القريب. وكانت الحكومة قد عرضت في السابق تقديم إغاثة تبلغ حوالي 21 مليار دولار هونج كونج (2.7 مليار دولار) لدعم الاقتصاد، وخاصة قطاعات النقل والسياحة وتجارة التجزئة.

وتسببت الاضطرابات في انخفاض مبيعات التجزئة التي سجلت أعلى مستوياتها في شهر أكتوبر، حيث أخافت الاحتجاجات السياح وضربت الإنفاق.

وفي مزيد من الأخبار السيئة للاقتصاد، منعت الصين يوم الاثنين السفن والطائرات العسكرية الأمريكية من زيارة هونغ كونغ - محطة للراحة والترفيه للأسطول السابع الأمريكي - ردًا على التشريعات الأمريكية.

وقالت لام إن الموافقات على زيارات الموانئ هذه مسألة تخص وزارة الخارجية الصينية.

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وهزت هونج كونج ستة أشهر من الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان في أكبر تحد للاستقرار الصيني منذ القمع الدموي للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين ببيجين وحولها في عام 1989.

وتشمل مطالب المحتجين الاقتراع العام، والتحقيق في وحشية الشرطة المزعومة، وإنهاء جهود بكين المتصورة لتقويض الحريات الديمقراطية التي وعدت بها عندما أعيدت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997.

وتنكر الصين التدخل في شؤون هونغ كونغ وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" المنصوص عليها في عملية التسليم وتضمن للإقليم درجة عالية من الحكم الذاتي. وتلقي بكين باللوم على دول أجنبية بما فيها الولايات المتحدة في التحريض على الاضطرابات.

وتعهد النشطاء بتنظيم تجمعات في وقت الغداء على مدار الأسبوع بعد مظاهرة حاشدة نهاية الأسبوع عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين.

واجتمع مئات من العاملين في المكاتب في الحي التجاري بهونج كونج يوم الاثنين دعما للحركة المؤيدة للديمقراطية بعد أن حققت انتصارا مدويا في استطلاعات الرأي التي أجريت الشهر الماضي.

وجددت لام مناشداتها من أجل السلام لكن إدارتها فشلت في تقديم أي تنازلات للحركة الاحتجاجية على الرغم من نتائج الانتخابات.