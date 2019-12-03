سناء موزيان: الغرب يدرك تحضرنا من خلال الثقافة والفن-فيديو

قالت الفنانة سناء موزيان، إن الغرب يدرك أن الشعب المغربي شعب متحضر يقدر الثقافة والفن، من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
وتعتبر الممثلة المغربية، أن مهرجان مراكش يعكس صورة طيبة عن المغرب عند الآخر، خصوصا لدى الغرب الذي يعي أننا شعب متحضر، يهتم بالفن والثقاقة، إلى جانب أنه يشكل فرصة للتعرف على أسماء وازنة عن قرب وتبادل الثقافات معهم.
وأشارت موزيان أنها متحمسة لحضور فيلم ” أيرش مان” الذي عرض سهرة أمس الاثنين، معبرة عن مدى إعجابها بأبطاله.
ويشكل مهرجان مراكش فرصة أمام الفنانين المغاربة لمشاهدة أفلام عالمية بحضور ممثليها أو مخرجيها.
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