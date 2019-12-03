اعتبر مصطفى غرين، رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، أن القرار، الذي اتخذه فريق العدالة والتنمية، أمس الاثنين، في مجلس المستشارين، والمتمثل في التصويت بالامتناع على “المادة 9″، من مشروع قانون المالية 2020، مثير للشفقة.
وأضاف رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية أن فريق العدالة والتنمية بقراره هذا: “لا يملك الشجاعة للتعبير عن معارضته للمادة، والتصويت ضدها، ما سيعرضه لخطر الخروج من نعم جنة السلطة”.
وقال غرين أيضا في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ” فريق العدالة والتنمية لا يملك الشجاعة من أجل التصويت على إبقاء تلك المادة كما هي، مما سيفضحه أكثر، ويزيد من غضب المواطنين عليه”، مشددا على أن “هذا النوع من الحياد ليس له اسم آخر غير الجبن”.
يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، صادقت، مساء أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.
وتميزت أشغال اللجنة بموافقة أعضائها بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 “المثيرة للجدل”، والتي تمنع الحجز على أموال، وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وصوت مستشارو العدالة والتنمية بالامتناع على المادة المثيرة للجدل، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه الفريق الاستقلالي، بينما صوت لفائدة المادة فرق الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرين: تصويت فريق “البيجدي”بالمستشارين بالامتناع على “المادة 9” موقف جبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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