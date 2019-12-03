مؤلم.. انتحار فتاة بتناولها مبيد حشرات ضواحي سطات!

وضعت شابة، في العشرينات من عمرها، حد لحياتها، ليلة أول أمس الأحد، في جماعة أولاد امحمد، في ابن أحمد ضواحي إقليم سطات.

وحسب مصادر محلية، فإن الشابة أقدمت على وضع حد لحياتها بطريقة مأساوية، وذلك بتناولها مبيدا للحشرات، لأسباب لانزال مجهولة .

وأضافت المصادر ذاتها أن الشابة عثرت عليها أسرتها داخل غرفتها، في حالة حرجة، بعد تناولها “سما”، إذ نقلتها على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني، حيث توفيت بعد تدهور حالتها.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول الحادث، أودعت جثة الهالكة في مستودع الأموات، قصد اخضاعها للتشريح الطبي، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.