وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم عن عمر ناهز 62 سنة

توفى، صباح اليوم الثلاثاء، الفنان المصري شعبان عبدالرحيم بمستشفى المعادى بمصر، عن عمر ناهز 62 سنة.

وقال جريدة “اليوم السابع” المصرية، إن نجل الفنان المتواجد بالمستشفى، أكد وفاة والده، وهو ما أكد أيضا الشاعر إسلام خليل.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، كان بالمستشفي منذ فترة، وكان يصارع المرض، بعدما أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى.

وظهر الراحل قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء اإيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض.