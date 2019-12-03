التجمع الطلابي ينظم أمسية في جامعة حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم التجمع الطلابي في جامعة حيفا، مساء أمس الإثنين، بحضور المئات وبأصداء رائعة فعاليته الافتتاحية للسنة الدراسية الحالية، والتي جرى فيها استضافة عرض "start up" لمدرب التنمية البشرية، أشرف قرطام، والذي أعدّ خصيصًا للطلاب.

وعرض خلال كلمة الكادر التي قدمها عضو سكرتاريا التجمع الطلابي، أسد شقور، أهم الفعاليات والإنجازات التي حققها التجمع الطلابي في السنة الدراسية السابقة، في المجالات السياسية والاجتماعية والخدماتية.

وشدد على أهمية التركيز على الجانب السياسي والوطني بالإضافة إلى الجانب الخدماتي الذي لا يقل أهمية للكتلة داخل الجامعة، ومحاولة استثمار تمثيل التجمع الطلابي بستة مندوبين داخل نقابة الطلاب لخدمة الطالب العربي.

ودعا شقور كافة الطلاب للمشاركة بفعاليات الكتلة الدورية مثل فعاليات "منتدى فدوى طوقان" المقام حديثًا والذي ينظم حلقات تثقيفية دورية في مساكن الطلبة آخرها كان في الأسبوع الماضي مع النائبة هبة يزبك، والاستفادة أيضا من مكتبة الكادر للمواد التي تضم موادا تعليمية لكل المواضيع.

وفي النهاية، دعا ممثل التجمع الطلابي، الطالبات والطلاب، للانضمام لكادر التجمع في الجامعة.

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وقدمت مسيّرة اللقاء، الطالبة كنار طه، سكرتير فرع التجمع الطلابي، بشير صبّاح، فقدم بدوره دروعا تقديرية لأعضاء السكرتاريا: علي زبيدات، لنا حسين ولونا شقور، شاكرًا إياهم باسم الفرع على عطائهم لخدمة مجتمعهم والطلاب من خلال تمثيلهم للتجمع الطلابي في السنة الدراسية السابقة من خلال سكرتاريا الفرع.

وقدم مدرب التنمية البشرية والمحاضر أشرف قرطام، عرضا هو تجربة نجاح شخصية استعرض فيه مراحل شخصية ومهنية مهمة في حياته، طريقة استثمارها وتحويلها لطاقة إيجابية تخدم أهم شركة/ مشروع في حياتك وهو "ذاتك". وشمل نصائح حياتية مهمة للطالبات والطلاب مستوحاة من قصص حقيقية، تبرهن بأن "النجاح" ليس بالضرورة الخيار الأصعب وبأننا يجب أن لا نستسلم دون المحاولة مستخدما عبارة "عندما تبدأ، سترى الطريق".

وقال أحد المكرمين وعضو النقابة عن التجمع الطلابي، الطالب علي زبيدات، إنه "شعور رائع أن تكرم على عطائك من عائلتك وفي المكان الذي كان جزءا من تجارب جميلة قد عشتها. ثقافة التكريم مهمة جدًا لكونها تساعدك على الاستمرار في العطاء عندما تشعر بأنك جزء من جسم يقدر عملك ويحترمك".

وقالت عضوة السكرتاريا وإحدى المبادرات لإقامة "منتدى فدوى طوقان"، الطالبة دانا منصور، إن "هذا النشاط لم يكن الأول لهذه السنة. لقد افتتحنا منتدى فدوى طوقان مع النائبة هبة يزبك، واستقبلنا الطلاب الجدد في مطلع العام الدراسي، واستعرضنا عملنا في اليوم المفتوح للكتل داخل الجامعة، ووزعنا أوراق إرشاد وتواصل للطلاب الجدد ليتمكنوا من التواصل معنا والاستفادة من المواد التعليمية التي حضرناها في مكتبة الكادر. ونحن ندعو الطلاب للانضمام إلينا والتواصل معنا والمشاركة بفعالياتنا ونشاطاتنا المقبلة".