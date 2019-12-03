طارق صالح يعلق على واقعة اغتيال عدنان الحمادي

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

علق العميد طارق محمد عبدالله صالح قائد قوات حراس الجمهورية ، عن ، وفاة قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي بعد تعرضه لمحاولة إغتيال في محافظة تعز.



وقال العميد طارق صالح في تغريدة له على"تويتر"يرتفع مقام التضحية والوطنية والرجولة في جيش الجمهورية مع كل شهيد من أبنائه يقول للمعارك: هذا أنا".

Advertisements

وأكد طارق صالح" رغُم الوجع فإننا نفتخر أننا جيش جمعتنا الجندية إيها العميد وسيبقى هذا الرابط ذمة في رقابنا حتى نلتقي.

واختتم طارق بالقول" الرحمة للعميد ⁧عدنان الحمادي⁩ وتعازينا لأهله، والعهد للوطن.