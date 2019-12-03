رئيس وزراء اليابان يبدي مرونة حيال سيؤول بعد أشهر من التوتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الثلاثاء، إنه على استعداد للقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وجها لوجه، أثناء زيارته إلى الصين لحضور قمة ثلاثية في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وسيكون الاجتماع الأول منذ أن قررت كوريا الجنوبية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، الحفاظ على اتفاق عسكري للتبادل الاستخباراتي مع اليابان، والذي قالت سيؤول في وقت سابق إنها ستلغيه، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين بسبب التجارة وتاريخ الحرب.

ويشار إلى أن العلاقات بين البلدين توترت بشدة منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الشركات اليابانية، بتعويض ضحايا العمل القسري خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، في الفترة من عام 1910 حتى عام 1945.