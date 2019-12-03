إجراءات صارمة بحق أكثر من 200 متطرف بعد هجوم "جسر لندن"

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هدير عادلالثلاثاء 2019/12/3 02:17 م بتوقيت أبوظبي
شرطة لندن تتعامل مع منفذ حادث الطعن - رويترز
ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن أكثر من 200 متطرف سيواجهون إجراءات صارمة بعد هجوم "جسر لندن" الذي أودى بحياة شخصين الجمعة الماضية، ونفذه إرهابي أطلق سراحه في وقت سابق رغم تشكيله خطرًا بالغًا.
وذكرت الصحيفة خلال تقرير لها أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات تدقق ملفات 219 متهما بارتكاب جرائم إرهابية معروفا، ومن المتوقع أن يمنع بعضهم من دخول المدن الكبيرة.
وأوضحت أن 69 من القضايا قيد النظر متعلقة بإرهابيين مدانين حصلوا على إطلاق سراح مشروط قبل نهاية مدة عقوبتهم، و150 أخرى تتضمن السجناء الذين يقتربون من إطلاق سراحهم والمشتبه فيهم الذين جرى اعتقالهم بموجب قوانين الإرهاب لكن لاحقًا أدينوا بجرائم أقل خطورة وأطلق سراحهم.
وأشارت إلى أن جرائم القتل التي ارتكبها عثمان خان (28 عامًا)، الذي كان وراء حادث جسر لندن، وخدع السلطات للاعتقاد بنبذه التطرف طوال فترة سجنه، دفعت لإجراء مراجعة بشأن التهديدات التي يشكلها الإرهابيون الآخرون. هذا وقد أعيد سجينين كان قد أطلق سراحهما إلى السجن، أحدهما نظام حسين (34 عامًا)، صديق خان وشريكه في الجريمة، الذي جرى اعتقاله السبت.
وذكرت الصحيفة خلال تقريرها أن كل سجين إرهابي حاصل على إطلاق سراح مشروط سيكون مطالبا بمقابلة فريقه المسؤول عن مراقبة سلوكه وسيخضعون جميعًا لمراجعة بشأن القيود المفروضة عليهم، وقد يجرى فرض قيود جديدة على تحركاتهم واتصالاتهم.
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