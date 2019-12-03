الولايات المتحدة تقدم 5 ملايين دولار لأي معلومات قد تؤدي إلى اعتقال أعلى مواطن أمريكي يقاتل الشباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

عرضت السلطات الأمريكية مبلغ 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال رجل سابق في سان دييغو يُعتقد أنه أعلى مواطن أمريكي يقاتل الشباب.



جهاد سيروان مصطفى ، 37 عامًا ، متهم في لائحة اتهام مبطلة بتقديم الدعم لمنظمة الشباب التي تتخذ من الصومال مقراً لها ، والتي وصفها ممثلو الادعاء بأنها جماعة "إسلامية متشددة" مسؤولة عن العديد من الهجمات المميتة على الحكومة الصومالية وأعضاء عسكريين في شرق إفريقيا.

Advertisements

مصطفى متهم بالقيام بأنشطة إجرامية من عام 2008 إلى عام 2017 ، رغم أن السلطات أبلغت الصحفيين بعد ظهر الاثنين أنه يعتقد أنه لا يزال يعمل في دور مركزي يخطط لعمليات الشباب ضد الحكومة الصومالية.

وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون إن مصطفى ولد في ويسكونسن ، لكنه نشأ في حي سيرا ميسا في سان دييغو وذهب إلى المدرسة الثانوية والكليات في سان دييغو.

في عام 2005 ، غادر البلاد متوجهاً إلى اليمن ثم الصومال ، وفقًا لما قاله سكوت برونر ، الوكيل الخاص المسؤول عن قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان دييغو.

في وقت ما ، انضم مصطفى إلى حركة الشباب التي تعهدت بالولاء للقاعدة وأعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي تشمل القتل والاختطاف واستخدام أسلحة الدمار الشامل ، على حد قول المدعي العام الأمريكي روبرت بروير.