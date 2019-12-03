زعيم كوريا الشمالية دشّن مشروعًا ضخمًا قرب الحدود مع الصين

دشّن زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ مشروعًا معماريًا ضخمًا قرب جبل بايكتو. وخصصت السلطات الكورية موارد ضخمة لإعادة بناء سامجيون، أقرب بلدة للبركان الخامد الواقع على الحدود مع ​الصين​. ويشمل المشروع متحفًا للأنشطة الثورية ومجمع تدريب للرياضات الشتوية ومصانع للتوت البري والبطاطا إلى جانب 10 آلاف شقة.

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