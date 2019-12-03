خوري: المسؤولية لا يمكن تحميلها لمن يعمل جاهداً لإيجاد الحلول

رأى النائب ​سليم خوري​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما نشهده من تدهور في الوضعين المالي و الاقتصادي هو نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة التي تم ارساءها منذ ثلاثين عام اضافةً الى ​الفساد​ وغياب المحاسبة والتدقيق في الحسابات المالية و محاولة طمسها. اما المسؤولية فلا يمكن تحميلها لمن يعمل جاهداً منذ اليوم الأول من عهده لإيجاد الحلول".

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