رابطة العمال السوريين: نواصل تسجيل اسماء النازحين الراغبين بالعودة لسوريا

أعلنت رابطة العمال العرب السوريين أنه وبمتابعة وتوجيه من السفير السوري علي عبد الكريم علي انطلقت قافلة من النازحين السوريين عائدة إلى سوريا بعد أن تمت تسوية أوضاع من هو بحاجة إلى ذلك من النازحين.
واكدت الرابطة انها عبر كوادرها في مختلف المناطق اللبنانية تواصل تسجيل اسماء النازحين الراغبين بالعودة، خاصة وإن الظروف التي يمر بها لبنان تستوجب من كل مواطن سوري مقيم في لبنان كنازح أو غير ذلك التفكير جديا بالعودة إلى أرض الوطن ليساهم في اعادة إعمار بلدنا بعد أن اعاد الجيش السوري الأمن والآمان إلى معظم ربوع سوريا، مؤكدة انها على اتم استعداد لتقديم ما يلزم من مساعدة في العودة وإقامة التسويات المطلوبة بالتعاون مع الجهات المختصة .
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