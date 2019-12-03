الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: للعمل على تحقيق "مجتمع دامج" على الأصعدة كافة

ذكّرت ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​ باليوم الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ رقم 3/47.

وأكدت الهيئة في هذه المناسبة، على ضرورة العمل على تحقيق "مجتمع دامج" على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدراس وحقهم في العمل.