حسن يعقوب: الفساد يجمع سياسيي لبنان مع نتانياهو

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ على ان ​الفساد​ يجمع، وان الاقنعة المحلية والاقليمية تسقط لان رفض ​بريطانيا​ استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اليوم بسبب الفساد يقارب رفض ​سويسرا​ تحويلات السياسيين ال​لبنان​يين الفاسدين.

واسف يعقوب على كارثة ارتكابات الفساد التي اوصلت ناجي الفليطي في ​عرسال​ الى الانتحار لضيق حاله وفقره وان الالاف في قري ​بعلبك الهرمل​ وكل لبنان مرشحون لمصير الفليطي.

وتوجه بالتهنئة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي تخوض معركة كسر احتكار كارتيلات ​النفط​ التي اخذت المليارات من الارباح الغير مشروعة وسرقة الاعفاات الجمركية وحسنا فعلت الوزيرة بتاجيل المناقصة لاسبوع لانها اسقطت تهمة التلزيم المسبق لاحدى الشركات وفسحت في المجال للمنافسة بين الشركات لمصلحة المواطن.