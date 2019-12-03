أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب على ان الفساد يجمع، وان الاقنعة المحلية والاقليمية تسقط لان رفض بريطانيا استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم بسبب الفساد يقارب رفض سويسرا تحويلات السياسيين اللبنانيين الفاسدين.
واسف يعقوب على كارثة ارتكابات الفساد التي اوصلت ناجي الفليطي في عرسال الى الانتحار لضيق حاله وفقره وان الالاف في قري بعلبك الهرمل وكل لبنان مرشحون لمصير الفليطي.
وتوجه بالتهنئة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي تخوض معركة كسر احتكار كارتيلات النفط التي اخذت المليارات من الارباح الغير مشروعة وسرقة الاعفاات الجمركية وحسنا فعلت الوزيرة بتاجيل المناقصة لاسبوع لانها اسقطت تهمة التلزيم المسبق لاحدى الشركات وفسحت في المجال للمنافسة بين الشركات لمصلحة المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: الفساد يجمع سياسيي لبنان مع نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.