محفوظ: دور الإعلام هو في تصويب الأداء لا أن يتحول إلى متاريس

اعتبر رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​ ان "السجالات الحادة بين أهل الحكم تأتي بالتوترات وخصوصا عندما يسوقها الإعلام أو يستحضرها"، مشيرا الى انه "في كل الحالات إنعكاسات هذه السجالات بهذه اللحظة كارثية في مجالات ​الإقتصاد​ و​المال​ والسلم الأهلي وتهيئة المسرح لفتن محلية ومتنقلة".

وفي تصريح له راى محفوظ ان "المطلوب هو المصارحة بين أهل ​السلطة​ والحوار وتسريع ​تشكيل الحكومة​ والأخذ في الإعتبار لوجع الشارع والإصغاء للحراك الشعبي قبل فوات الأوان فنحن على أبواب الإنهيار الكامل إن لم نكن فيه"، مؤكدا ان "دور الإعلام هو في تصويب الأداء وتبريد الرؤوس الحامية لا أن يتحول إلى متاريس بين أهل السلطة".

