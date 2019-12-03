الخولي: رفع سعر ربطة الخبز كارثة على العائلات الفقيرة وعلينا مواجهة الكارتيلات الفاسدة

أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​، أنّ "رفع سعر ربطة الخبز إلى 1750 ليرة لبنانية هو كارثة على كل العائلات الفقيرة"، لافتًا إلى أنّ "وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​ رفض الزيادة، وكان يُفترض أنّ يقول إنّ هؤلاء الأشخاص يتأمّن ربحهم، وهناك دعم للطحين، فلماذا يُطالبون برفع السعر؟".

وشدّد في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، على أنّ "علينا مواجهة "الكارتيلات" الفاسدة في البلد الّتي تتحكّم بمفاصل قطاعات عدّة. هذه المافيات المتلصقة بالطبقة السياسيّة الفاسدة منذ التسيعنيات، ليست منتبهة إلى أنّ هناك ثورة في الشارع".

وركّز الخولي على أنّ "لغة الذل غير مقبولة، ويجب عدم العض على الجرح، ولدينا خطّ لتلقّي الشكاوى"، سائلًا: "لماذا تخالف ​المصارف​ قانون النقد والتسليف وتتخّذ قرارات خاصة من خارج القانون؟". وأشار إلى أنّ "الحكومة "غائبة عن الوعي" وهذا لا يجوز، وأدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ إلى دعوة ​مجلس الوزراء​ لتحمّل المسؤوليّة؛ فالتخلّي عن المسؤوليّة هو خيانة". ودعا إلى "اتخاذ الحكومة قرارًا بتجميد العمل بقرارات الصرف التعسفي".