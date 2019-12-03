افرام: صرخة وجع مؤسسات الرعاية تؤكد ضعف بنية دولة الحماية الاجتماعية

لفت النائب ​نعمة افرام​، إلى أنّ "صرخة وجع المؤسسات الّتي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة تؤكّد ضعف بنية دولة الحماية الاجتماعية".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لم يعد الإنسان في ​لبنان​ يستطيع انتظار مساعدات كَمِنّة. حقّ الإنسان في لبنان أن يعيش في كرامة، ومن غير المقبول أن نتأخّر في العناية بهذه الكرامة".

وأرفق النعليق بِوَسم: "الإنسان أوّلًا".