افرام: صرخة وجع مؤسسات الرعاية تؤكد ضعف بنية دولة الحماية الاجتماعية

لفت النائب نعمة افرام، إلى أنّ "صرخة وجع المؤسسات الّتي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة تؤكّد ضعف بنية دولة الحماية الاجتماعية".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "لم يعد الإنسان في لبنان يستطيع انتظار مساعدات كَمِنّة. حقّ الإنسان في لبنان أن يعيش في كرامة، ومن غير المقبول أن نتأخّر في العناية بهذه الكرامة".
وأرفق النعليق بِوَسم: "الإنسان أوّلًا".
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