إسحق دعا لرحمة المواطن بلقمة عيشه: همهم تقاسم الحصص قبل المشاورات والتأليف

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جوزيف إسحق​، على أنّ "أكثر من شهر ونصف الشهر على نزول الناس إلى الشارع، تصرخ من الوجع والجوع، ​المدارس​ والمؤسسات لا تتمكّن من دفع الرواتب وبعضها يُعلن الإقفال، والناس عاجزون عن سحب أموالهم".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المسؤولين غير آبهين، همّهم تقاسم الحصص قبل المشاورات وقبل التأليف. ارحموا المواطن بلقمة عيشه واسمعوا صرخته".