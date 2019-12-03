هاشم: الامور وصلت الى حالة من التفلت باتت تستدعي معالجة سريعة

اعتبر عضو كتلة "التنمية التحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "الإشارات التي تتردد خلال اليومين الأخيرين حول ارتفاع سعر ربطة الخبز وهي اخر ما تبقى للفقراء في هذا الوطن على سعره وهو ما يستدعي الانتباه الى نوايا بعض التجار وجشعهم ووضع حد لأي فكرة تحاول مد اليد الى الرغيف وكأنه لايكفي اللبنانيين الغلاء الذي طال كل متطلبات ​الحياة​ اليومية دون حسيب او رقيب من اجهزة الرقابة"، مشيرا الى ان "الامور وصلت الى حالة من التفلت باتت تستدعي معالجة سريعة ومنطلق ذلك ​حكومة​ وحدة وطنية جامعة لإنقاذ الوطن من ازماته ولتجنب الأسواء".

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