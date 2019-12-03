اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني في رياض الصلح بالتزامن مع بدء لجنة المال

اعتصم متطوعو الدفاع المدني في رياض الصلح بالتزامن مع بدء لجنة المال والموازنة بدرس موازنة وزارة الداخلية والبلديات لعام 2020 للمطالبة بحقوقهم.
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