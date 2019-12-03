طلاب مركز الهرمل لذوي الاحتياجات الخاصة اعتصموا مطالبين بحقوقهم

نظم طلاب مركز ​الهرمل​ لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الهيئة الإدارية وذوي ​الطلاب​، إعتصاما أمام المركز إحتجاجا على عدم توقيع عقود للعام 2019.

ورفع الطلاب لافتات تطالب ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بإصدار وإحالة الفواتير إلى ​وزارة المالية​ قبل 15 الحالي للصرف.

وتضمنت الوقفة الاحتجاجية المطالبة "بدفع سلفة ال 60% على عقود المؤسسات والتي اقترحها المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله احمد، بحسب القوانين المرعية والتي تسدد لاحقا، من ميزانية المؤسسات، في حال لم تستطع الوزارة من دفع المستحقات في وقتها، بالإضافة إلى تحضير عقود العام المقبل، والمباشرة بها، حتى لا تتكرر المشكلة".

واكد المنظمون أن "اعتصامنا اليوم تحذيري، لكننا لن نهدأ، ولن نتوقف مع كل المعنيين، من أهل وعاملين وأصدقاء للاستمرار بتحقيق رسالتنا السامية، كما أننا لا نقبل أن يكونوا طلابنا مهمشين، لأن "كرامتهم من كرامتنا ووجع أهلهم ومعاناتهم من وجعنا ومعاناتنا".