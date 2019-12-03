امتناع معلمي وطلاب القلبين الاقدسين في كفرحباب عن التدريس

بعد إعلان ​مدرسة القلبين الاقدسين​ في ​كفرحباب​ "أنها بصدد حل مشكلة دفع الرواتب للمعلمين، وإرسال رسائل لاهل ​الطلاب​ بأن اليوم يوم تدريس عادي"، لم بدخل الطلاب الى صفوفهم وبقيوا في الملاعب وامتنع المعلمون عن التدريس. وعند حوالي ​الساعة​ العاشرة تبلغ الأهالي بالامر واتوا لاصطحاب اولادهم وسط جو من الغضب والتشنج.



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