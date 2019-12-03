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الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين في مناطق متعددة بالضفة الغربية

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أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، أنّه "تمّ اعتقال 10 فلسطينيين في مناطق متعدّدة في ​الضفة الغربية​ خلال ساعات الليلة الماضية، بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابيّة شعبيّة".

وأضوح في بيان، أنّه "تمّت إحالة المعتقَلين إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادةً ما تتمّ الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

وكانت قد ذكرت "هيئة شؤون الأسرى" (تابعة لمنظمة التحرير)، وفق إحصائيّات رسميّة، أنّ عدد المعتقلين الفلسطينيين وصل إلى نحو 5 آلاف معتقل. ومن بين المعتقلين 200 طفلًا، 40 معتقلة، 400 معتقل إداري (بلا تهمة) و700 بحاجة لتدخّل طبّي عاجل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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