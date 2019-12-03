روحاني: إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها وانتصرت

اشار الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، الى ان إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرض العقوبات.
وشدد روحاني على ان أميركا دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية علينا، واكد ان إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت وأثبتت أن صمودها ومقاومتها حال دون بلوغ العدو أهدافه.
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