روحاني: إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها وانتصرت

اشار الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، الى ان إيران واجهت ضغوطا اقتصادية لا سابق لها بعد انسحاب ​واشنطن​ من ​الاتفاق النووي​ وفرض العقوبات.

وشدد روحاني على ان ​أميركا​ دولة إرهابية خططت لتركيع إيران حتى مارس المقبل من خلال الضغوط الاقتصادية علينا، واكد ان إيران تجاوزت الظروف الصعبة وانتصرت وأثبتت أن صمودها ومقاومتها حال دون بلوغ العدو أهدافه.